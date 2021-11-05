Более 15 тысяч школьников заразились коронавирусом в первой четверти

НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - Среди казахстанских школьников, обучающихся в традиционном формате и посещавших школы, зарегистрировано 15 028 случаев заболевания коронавирусом. Об этом в ходе заседания правительства сообщил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Среди школьников, обучающихся в традиционном формате и посещавших школы, зарегистрировано 15 028 случаев КВИ, в том числе среди контактных выявлено 1 317 больных - до 8,7% от общего числа заболевших учеников. За последние две недели октября заболеваемость среди школьников снизилась в 1,3 раза, рассказали в пресс-службе правительства РК.
Вместе с тем в Павлодарской, Акмолинской, Мангистауской и Туркестанской областях отмечается рост заболеваемости до 1,4 раз.
В очагах установлено 159 тысяч контактных, из них у 0,8% выявлен положительный результат. По республике с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56% до 33%, реанимационных - с 45% до 27%. В резерве имеется более 30 тысяч коек", - сообщил Шоранов.
Он отметил положительную динамику по уменьшению количества продолжающих лечение - за последние три месяца количество больных снизилось в два раза.
Первым компонентом привито почти 8,3 млн человек, охват подлежащих вакцинации составил 73,4%, или 44,3% от численности населения. Вторым компонентом привито около 7,6 млн человек с охватом 66,6% подлежащих вакцинации, или 40,2% от численности населения", - уточнил спикер.
В целом за последние две недели заболеваемость в стране снизилась на 11%.
Согласно мировому рейтингу, по показателю заболеваемости Казахстан находится на 105 месте из 222 стран; по показателю летальности - на 102 месте", - проинформировал вице-министр.
Он также добавил, что за последние два месяца заболеваемость снизилась в 2,8 раза, летальность - в 4,1 раза.
Ранее премьер-министр РК поручил усилить контроль за соблюдением ограничительных мер в связи с ухудшением эпидситуации по COVID-19 в соседних странах.