Более 1,5 млрд заплатили казахстанцы за нарушение карантина

НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Казахстанцы заплатили 1,5 млрд тенге за нарушение карантина с начала 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В МВК по нераспространению COVID-19 сообщили, что на данный момент в республике задействовано 1860 мобильных мониторинговых групп. Анализ их деятельности за июнь показал снижение активности и эффективности работы на 32%. Максимальное снижение охвата рейдами объектов наблюдается в Туркестанской, Алматинской, Карагандинской и Атырауской областях.

Высокая эффективность работы групп отмечается в Шымкенте, Алматы и Жамбылской области. В рамках проекта Ashyq проверками было охвачено 35 344 субъекта МСБ. Нарушения выявлены на 482 предприятиях.

С 1 января по 24 июля мониторинговыми группами по республике проведено 132 088 рейдов, охвачено 758 679 объектов. Нарушения ограничительных мер выявлены на 20 158 объектах.

За истекший период к ответственности привлечено 19 026 лиц, в том числе 11 376 представителей субъектов бизнеса и 7650 физических лиц. Взыскано штрафов на сумму более 1,5 млрд тенге. Приостановлена деятельность 91 объекта, в суд передано 334 материала.

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