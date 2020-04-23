Более 200 человек ежедневно дезинфицируют улицы Караганды

Караганда. 22 апреля. Kazakhstan Today - В Караганде добровольцы и военнослужащие Карагандинского гарнизона продолжают дезинфекцию улиц, передает Kazakhstan Today.

Сегодня под прицелом распылителей с дезраствором оказались проспекты Бухар-жырау, Нуркена Абдирова и улицы Алиханова, Ерубаева. Были задействованы пять авторазливочных станций, три пожарные автоцистерны, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Отмечается, что в день на карагандинские улицы выходит свыше 200 дезинфекторов. Они уже обработали около 8,5 млн квадратных метров общественных территорий. На это потребовалось более 62 тонн дезинфицирующего раствора. Санобработка проходит во дворах жилых домов, на детских площадках, тротуарах, остановочных павильонах и проезжих частях Октябрьского района и имени Казыбек би.

Прежде чем добровольцев из числа военнообязанных запаса допустили к работе с распылителями, они прошли трёхдневный курс обучения.

Для дополнительной безопасности дезинфекторов сопровождает бригада медиков. Три раза в день всем работникам измеряют температуру.

Добровольцев и военнослужащих доставляют на рабочие места на специальных автобусах, которые дезинфицируют после каждого рейса. Задействованные в работах обеспечены защитными костюмами, респираторами и ранцевыми опрыскивателями "Патриот".

Вот на нас груз 25 килограммов. Мы надеваем, целыми днями ходим, благо нас хорошо обеспечили. Но ребята, конечно, устают. Ноги стираются, но это естественно. В день мы проходим по 20 километров", - рассказал старший лейтенант запаса, председатель движения "Жас Сарбаз" Рустам Жаналиев.

Запаса хлорного раствора в ранцевом распылителе хватает на 100 метров. В день бригада из 20 человек расходует 2,5 тонны дезинфицирующего средства.

Жители города с пониманием относятся. У нас были такие моменты, когда мы заходим работать во дворы, а карагандинцы прямо из окон аплодируют нам. Очень приятно, что они понимают значимость нашей работы", - рассказал заместитель командующего Региональным командованием "Астана" Канат Даиров.

Он также подчеркнул, что эффективность мер по дезинфекции напрямую зависит от того, насколько строго горожане будут соблюдать карантин.

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