Более 200 человек считаются контактными с умершим от коронавируса жителем Карагандинской области

Караганда. 2 апреля. Kazakhstan Today - Три человека из шести, у которых сегодня был выявлен коронавирус в Карагандинской области, - родственники умершего накануне мужчины, передает Kazakhstan Today.

COVID-19 выявили у шести человек. Трое из них - члены семьи умершего от коронавируса. Все они госпитализированы в инфекционный бокс. Тех, кто контактировал с умершим, насчитывается 204 человека. Из них 54 госпитализированы в провизорные и карантинные стационары, 150 - на домашнем карантине", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК.

Кроме того, два случая подтвердились у пациентов, которые находились в карантинном стационаре. Ещё один выявлен на домашнем карантине. По этому случаю проводится эпидемиологическое расследование. Выясняется, с кем контактировал заражённый.

Всего в Карагандинской области на круглосуточном наблюдении находится 627 человек. Это граждане, вернувшиеся из стран категории 1А и 1Б (Италия, Франция, Испания, Иран, Германия, Индия, Таиланд, Малайзия, ОАЭ, Шри-Ланка, Египет) или контактировавшие с условно зараженными лицами. На домашнем карантине 1087 человек.

Напомним, в Караганде заболевание коронавирусной инфекцией подтвердилось у 21 человека, в том числе зафиксирован один летальный случай

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