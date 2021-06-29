Более 200 нарушителей режима самоизоляции с "красным" статусом выявлено в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - В Нур-Султане выявлены более 200 нарушителей режима самоизоляции с "красным" статусом, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Все физические лица с "красным" статусом, выявленные по системе Ashyq, будут привлечены к административной ответственности, сообщает комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Всего за период с 11 по 27 июня в столице на объектах, участвующих в проекте Ashyq, был выявлен 491 посетитель, нарушающий домашний карантин. 247 человек - инфицированные, имеющие "красный" статус, 244 человека имеют "желтый" статус.

В настоящее время департамент санитарно-эпидемиологического контроля города устанавливает период нахождения нарушителей на изоляции.

Выданы 23 постановления о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 4 уведомления о привлечении к административной ответственности.

Наказание предусматривает штраф в размере 87 510 тенге.

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