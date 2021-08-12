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Более 20 алматинцев оштрафованы за несоблюдение масочного режима

11.08.2021 5185
Более 20 алматинцев оштрафованы за несоблюдение масочного режима
Фото: Иллюстрация
АЛМАТЫ. 11 ИЮНЯ - В Алматы за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте оштрафованы более 20 человек, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в горакимате, в городе ведётся усиленный контроль за масочным режимом, поскольку 16,8% заражений происходит в общественном транспорте. 
 

В Алматы эпидемиологическая ситуация остается напряженной. За прошедшие сутки в мегаполисе выявлены 1492 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. По данным эпидемиологов, общественный транспорт входит в пятерку основных мест заражения (16,8% заражений). В этой связи мониторинговые группы при акиматах района города Алматы проводят работу по контролю за соблюдением масочного режима. Оштрафованы 22 человека". 

 
Кроме общественного транспорта, представители мониторинговых групп продолжают проверки общепита, магазинов и других объектов массового скопления людей. 
 

С начала года нарушения карантинных мер выявлены более чем в 1150 ресторанах, кафе и магазинах, 171 компьютерном клубе, 21 бильярдном клубе, 5 SPA-салонах, 31 сауне, 2 кальянных, 54 караоке, 40 лото-клубах, 25 коттеджах и других объектах, где устраивали тои. В полицию для разбирательств доставлены свыше 3300 нарушителей установленных ограничений". 

 
В акимате также проинструктировали жителей о том, как правильно носить маску:
 
  • маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
  • старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
  • влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
  • не используйте вторично одноразовую маску;
  • использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.
 

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