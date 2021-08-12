Более 20 алматинцев оштрафованы за несоблюдение масочного режима

Фото: Иллюстрация

АЛМАТЫ. 11 ИЮНЯ - В Алматы за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте оштрафованы более 20 человек, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в горакимате, в городе ведётся усиленный контроль за масочным режимом, поскольку 16,8% заражений происходит в общественном транспорте.

В Алматы эпидемиологическая ситуация остается напряженной. За прошедшие сутки в мегаполисе выявлены 1492 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. По данным эпидемиологов, общественный транспорт входит в пятерку основных мест заражения (16,8% заражений). В этой связи мониторинговые группы при акиматах района города Алматы проводят работу по контролю за соблюдением масочного режима. Оштрафованы 22 человека".

Кроме общественного транспорта, представители мониторинговых групп продолжают проверки общепита, магазинов и других объектов массового скопления людей.

С начала года нарушения карантинных мер выявлены более чем в 1150 ресторанах, кафе и магазинах, 171 компьютерном клубе, 21 бильярдном клубе, 5 SPA-салонах, 31 сауне, 2 кальянных, 54 караоке, 40 лото-клубах, 25 коттеджах и других объектах, где устраивали тои. В полицию для разбирательств доставлены свыше 3300 нарушителей установленных ограничений".

В акимате также проинструктировали жителей о том, как правильно носить маску:

маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;

влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

не используйте вторично одноразовую маску;

использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства