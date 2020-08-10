Более 25 тысяч казахстанцев продолжают лечение от коронавируса

В стационарах находится 5021 пациент, амбулаторно получают лечение 20 161 человек. В Минздраве страны рассказали, что 121 человек находятся в тяжелом состоянии, 29 - крайней степени тяжести, 38 - на аппаратах ИВЛ.
Министерство здравоохранения заявило, что информация о суточных данных и общем количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным ПЦР-тестом будет публиковаться в ежедневном формате на официальном сайте и социальных страницах ведомства.
Информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе брифингов официального представителя Минздрава.
*КВИ- (ПЦР-тест отрицательный), КВИ+ (ПЦР-тест положительный)
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