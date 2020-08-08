Более 2 млн казахстанцев получат вакцины от COVID-19 бесплатно

Алматы. 7 августа. Kazakhstan Today - 2 182 000 казахстанцев пройдут бесплатную вакцинацию от COVID-19, сообщил в Facebook официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов, передает Kazakhstan Today.

По его информации, с целью обеспечения вакцинации в стране проведена работа по изучению мировых данных по разработке вакцин против КВИ. Казахстан вступил в программу "COVAX Facility", созданную Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) совместно с Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а также с международными корпорациями и производителями вакцин.

Страны, принимающие участие в указанной программе, получат заверения в поставке им вакцины против КВИ для иммунизации 20% населения страны.

Количество лиц, подлежащих вакцинации, по Республике Казахстан составляет 2 182 000 человек, или 11,5% от всего населения страны (лица из группы риска с хроническими заболеваниями, включая лиц старше 65 лет - с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью легких, а также медицинские работники). Вакцины для данной группы лиц будут предоставляться бесплатно", - сообщил Багдат Коджахметов.

По оценкам GAVI, стоимость одной дозы вакцины КВИ для стран со средним уровнем дохода будет варьировать от 10 до 20 долларов США (данная сумма не включает расходы по транспортировке).

При этом цена за дозу вакцины будут в пределах от 4142 до 8284 тенге (по курсу на 28 июля 2020 года - 414,2 тенге за доллар).

Ориентировочная сумма средств, необходимая на закуп вакцины против КВИ, в случае закупа через GAVI, составит от 9037,8 млн до 18 075, 7 млн тенге (без учета расходов на транспортировку).

С учетом позиции GAVI Министерство здравоохранения рассматривает возможное увеличение количества подлежащих вакцинации лиц до 20% от всего населения (дети и взрослые, состоящие на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, дети и персонал закрытых учреждений и другие).

В случае заключения юридически обязывающего соглашения с GAVI страны-участницы принимают обязательство оплатить первоначальный взнос (15%) до 31 августа 2020 года и по мере поступления вакцины, оплатить полную стоимость вакцин для 20% населения.

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