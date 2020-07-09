Более 3,5 тыс. медработников задействовано в Алматинской области в борьбе с COVID-19

Талдыкорган. 8 июля. Kazakhstan Today - В Алматинской области в борьбе с коронавирусной инфекцией задействовано более 3,5 тыс. сотрудников медицинского персонала, в том числе 851 врач, 2514 человек среднего и младшего медицинского персонала.

При этом все медработники на 100% обеспечены средствами индивидуальной защиты", - отметил в ходе онлайн-брифинга заместитель акима области Батыржан Байжуманов.

По словам заместителя акима области, учитывая увеличение коечного фонда провизорного отделения, имеется дефицит медицинских кадров. В связи с этим на сегодняшний день привлекаются врачи, проходящие обучение по резидентуре, выпускники медицинских вузов и колледжей. В данном направлении работа продолжается. Информации о наличии вакантных мест размещена на интернет-ресурсах области.

При этом для медицинского персонала, задействованного в инфекционных и провизорных стационарах, организовано проживание в гостиницах и полноценное питание.

Байжуманов в Алматинской области с начала пандемии из резерва правительства и местного бюджета на приобретение средств индивидуальной защиты было выделено 730 млн тенге.

По его словам, на сегодняшний день в Алматинской области имеется месячный запас средств индивидуальной защиты, в том числе 850 тысяч масок, 150 тысяч пар перчаток и 45 тысяч комплектов защитных одноразовых костюмов.

По данным областного акимата, в Алматинской области проведено более 100 тыс. исследований на коронавирус.

Как стало известно, в регионе работают лаборатории ПЦР-анализов на базе Наццентра экспертизы, противочумной лаборатории, в Енбекшиказахской ЦРБ и частной клинике "Олимп". Открывается еще одна лаборатория "Олимп" в Талдыкоргане, где население области будет обслуживаться на платной основе и в рамках ГОБМП. Также во исполнение поручения президента планируется открытие еще двух лабораторий на базе областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и Илийской ЦРБ.

В области принимаются все меры для обеспечения эффективного лечения больных с КВИ. На сегодняшний день имеется 50 рентген-аппаратов, 15 компьютерных томографов, 200 аппаратов ИВЛ, также идет поставка еще 27 аппаратов ИВЛ, которые прибудут в августе. Кроме этого, в течение 10-15 дней планируется поставка еще 60 единиц ИВЛ-аппаратов на сумму 570 млн тенге, 100 единиц кислородных концентраторов на сумму 85 млн тенге, приобретаемых за счет резерва. Готовится бюджетная заявка на ближайшее уточнение местного бюджета на приобретение дополнительного медицинского оборудования", - сообщил Байжуманов.

В Алматинской области задействовано 165 бригад скорой медицинской помощи. За 6 месяцев текущего года ими отработано более 300 тыс. вызовов, что в 2 раза больше в сравнении с данным периодом 2019 года.

Как сообщил заместитель акима области, в целом по области бригады скорой медицинской помощи обслуживают до 3 тыс. вызовов в день.

Идет большая нагрузка на сотрудников скорой помощи, поэтому акимом области было принято решение по увеличению бригад. Так, до конца года дополнительно ожидается поставка 100 автомобилей скорой помощи, из них 70 приобретены в лизинг и 30 - на средства местного бюджета. Поставка начнется в следующем месяце. Также для оснащения автомобилей скорой медицинской помощи за счет средств республиканского бюджета осуществлена поставка 57 единиц портативных аппаратов искусственной вентиляции легких", - подытожил Батыржан Байжуманов.

Как было отмечено, в области на базе Талдыкорганской городской многопрофильной больнице работает круглосуточный единый медицинский информационный Call-центр по номерам 8 800 080 88 28, 8 7282 41 2292 в целях улучшения качества и доступности предоставляемых медицинских услуг. В настоящее время к центру подключено 59 медицинских организаций. Также в связи с увеличением количества заболеваемости на базе поликлиники №1, №2 Талдыкоргана открыли еще один Call-центр для дополнительных консультаций.

Кроме того, заместитель акима области сообщил, что будет обеспечена достаточная поставка лекарств в аптеки региона. Вместе с тем в аптеках имеются аналоги дефицитных лекарств.

В связи с создавшимся ажиотажем во многих аптеках области за последние две недели образовался дефицит некоторых лекарственных средств таких как: "Ацетилсалициловая кислота", "Азитромицин", "Зитмак", "Зитрокс", "Сумамед", "Аскорбиновая кислота", "Лидокаин", "Тромбо асс", "Кагоцел", "Азитро" и другие. Данная ситуация напоминает дефицит масок трехмесячной давности, когда начиналась пандемия. В ближайшие дни будет обеспечена достаточная поставка лекарств в аптеки региона", - сообщил Байжуманов.

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