Более 41% населения Казахстана привито двумя компонентами вакцины от COVID-19

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 16 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 959 526 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 126;

в городе Алматы - 119;

в городе Шымкенте - 20;

в Акмолинской области - 57;

в Актюбинской области - 11;

в Алматинской области - 60;

в Атырауской области - 21;

в ВКО - 78;

в Жамбылской области - 13;

в ЗКО - 23;

в Карагандинской области - 135;

в Костанайской области - 98;

в Кызылординской области - 18;

в Мангистауской области - 7;

в Павлодарской области - 123;

в СКО - 134;

в Туркестанской области - 15.

В Казахстане за сутки 2298 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 919 170 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 17 ноября лечение от КВИ продолжают получать 32 622 человека (-27 882+ и 4 740 КВИ-), из них: в стационарах - 6611 пациентов, на амбулаторном уровне - 26 011 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 504 пациента,

- в состоянии крайней степени тяжести - 130 пациентов,

- на аппарате ИВЛ - 86 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 16 ноября 2021 года зарегистрировано 12 474 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 15 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 24 человека.

15 ноября 2021 года зафиксировано 195 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 375 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 398, летальных случаев - 5101, выздоровевших - 71 557.

В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

17 ноября 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 578 822 человека, вторым - 7 864 800 человек.