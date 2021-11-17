Более 41% населения Казахстана привито двумя компонентами вакцины от COVID-19

Фото: УВП города Нур-Султан
Первым компонентом привито более 8,5 млн человек. Охват подлежащего вакцинации взрослого населения составил 75,1%, или 45,3% от численности населения. Вторым компонентом привито около 7,8 млн человек с охватом 68,8% подлежащего вакцинации населения, или 41,5% от численности населения", - проинформировал Алексей Цой.
Он отметил, что согласно мировому рейтингу, из 207 стран, где проводится вакцинация против коронавирусной инфекции, Казахстан по охвату населения вакцинацией двумя дозами против КВИ находится на 104 месте.
Министр также напомнил, что в страну поступила первая партия вакцины Comirnaty (Pfizer) в количестве 379 тысяч доз.
Поставка второй партии планируется до 20 ноября", - уточнил он.
Вакцинация начата в семи регионах республики - Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областях, а также в городах Алматы, Нур-Султане и Шымкенте.
Согласно мировому рейтингу, из 222 стран Казахстан по показателю заболеваемости находится на 105 месте, по показателю летальности - на 101 месте", - подчеркнул Цой.
В целом в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 3,8 раза, летальность - в 2,4 раза. По республике с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56% до 30%, реанимационных - с 45% до 27%.
Отмечается положительная динамика по уменьшению количества продолжающих лечение. За последние три месяца количество больных снизилось в 2,6 раза (с 90 767 до 34 068 больных)", - добавил глава МЗ РК.
Ранее Цой доложил о возможности вакцинироваться препаратом Pfizer на платной основе.