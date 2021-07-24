Более 4,7 тыс. казахстанцев заболели коронавирусом после вакцинации

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НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - 4765 казахстанцев заболели коронавирусом после вакцинации. Об этом на брифинге в СЦК сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отвечая на вопросы журналистов, Айжан Есмагамбетова сообщила, что в Казахстане зафиксировано 4765 случаев заболевания коронавирусом после получения вакцины.

После первого этапа - это 2384 случаев, после второго - 2381", - уточнила спикер.

При этом она подчеркнула, что данный показатель является "ничтожно малым процентом" от числа вакцинированных и он составляет 0,09%.

Глава комитета также рассказала, сколько человек заболело после конкретной вакцины.

Так, после вакцинации "Спутником" заболело 2348 человек после получения первого компонента и 2102 - после второго.

После получения первого компонента вакцины Hayat заболели 246 человек, после второго - 221.

После первого компонента CoronaVac заболели 45 человек, после второго - 11.

После получения первого компонента вакцины QazVac заболел 41 человек, после второго - 45.





Дополнено: Айжан Есмагамбетова также сообщила об остатках вакцин в Казахстане.





«На сегодня у нас в наличии имеется 582 141 доза вакцин первого компонента, вакцин второго компонента - 1 000 194 доз. В остатке CoronaVac первой дозы вакцины порядка 20 000 доз, есть практически во всех регионах, но в разных количествах. Наибольшее количество в Мангистауской области, нет его в ВКО и Актюбинской областях. Спутника первого компонента остаток 561 000, во всех регионах в наличии, QazVac в наличии есть 3000 доз, наибольшее количество в Мангистауской области и Атырауской областях, нет её в четырёх регионах – Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской областях и Алматы. Sinopharm - первого компонента осталось всего 6286 доз, имеется в наличии только в Мангистауской области», - проинформировала спикер.

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