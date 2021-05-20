Более 500 казахстанцев повторно заразились КВИ

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В ходе брифинга в СЦК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова сообщила подробности о повторных случаях заражения КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего по информационным базам повторно зараженных - 802 случая.

Но в соответствии с протоколом к каждому повторному случаю предъявляются свои требования, то есть это интервал между заболеваниями, проявление хронических симптомов и так далее. Обязательно рассматривается консилиумом в каждом регионе. Эта работа была проведена сегодня, и регионами подтверждено 589 случаев повторных заболеваний", - пояснила Айжан Есмагамбетова.

Помимо этого, по словам глава комитета санитарно-эпидемиологического контроля, 104 казахстанца заболели коронавирусом после поучения двух компонентов вакцины.

Мы в обязательном порядке проводим мониторинг заболеваемости после вакцинации как после первого компонента, так и после второго компонента. На сегодня в целом по стране зарегистрирован 541 случай заболеваний после первого компонента. После второго компонента - 104 случая", - сообщила Айжан Есмагамбетова.

Она также пояснила, почему заболевают вакцинированные.

На сегодня эффективность "Спутник V" - 92%. Это значит, что у 8% может не быть иммунного ответа. А если посчитать количество прививок, которые получили наши граждане первым компонентом и вторым, то в принципе удельный вес после первого компонента составляет всего 0,02%, а после второго компонента - 0,03%. Эти цифры доказывают, что прививка эффективна, но никто никогда не говорил и не говорит, что прививка на 100% защищает от заболевания", - сказала Есмагамбетова.

Ранее вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала случаи гибели казахстанцев, незадолго до кончины прошедших вакцинацию от КВИ.

Также первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил , что в апреле количество вакцинированных в сутки составляло 100 тысяч человек. В мае количество желающих получить вакцину намного меньше - от 30 до 60 тысяч человек в сутки.

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