Более 50 тысяч людей в мире скончались от коронавируса

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - Более 50 тысяч людей по всему миру скончались после заражения новым коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным специалистов, в мире насчитывается 50 230 летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1 миллион.

Наибольшее число смертей зафиксировано в Италии - 13 915 и Испании - 10 003, сообщает оперативный штаб Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК.

Число смертей от коронавируса в США в четверг достигло 5926, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Таким образом, в США за 24 часа скончались 1169 человек с коронавирусной инфекцией. Это самое высокое число смертей от коронавируса за сутки в одной стране. Предыдущий "рекорд" принадлежал Италии, здесь 27 марта было зафиксировано 969 смертей, пишет РИА " Новости"

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