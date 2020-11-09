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Более 700 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

08.11.2020 9397
Более 700 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане
Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане за минувшие сутки зарегистрированы 723 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Сутками ранее в республике было зафиксировано 613 случаев заражения, 5 ноября - 591 случай заражения, 4 ноября - 494 случая, 3 ноября - 432 случая. 
 
Всего в стране подтверждено 116 162 случая, из них:
 
в Алматы - 14 940 (+28),
 
в Нур-Султане - 14 838 (+49),
 
в Атырауской области - 11 355 (+5),
 
в ВКО - 11 796 (+353),
 
в Карагандинской области - 10 695 (+17),
 
в ЗКО - 7229 (+43),
 
в Шымкенте - 5263 (+6),
 
в Алматинской области - 5225 (+11),
 
в СКО - 4688 (+32),
 
в Павлодарской области - 4627 (+63),
 
в Жамбылской области - 4216 (+4),
 
в Акмолинской области - 3973 (+43),
 
в Костанайской области - 3865 (+57),
 
в Туркестанской области - 3423 (+1),
 
в Мангистауской области - 3408 (+3),
 
в Актюбинской области - 3359 (+8),
 
в Кызылординской области - 3262 (+0).
 
Также за минувшие сутки зарегистрировано 138 выздоровевших от коронавирусной инфекции.
 
в Нур-Султане - 49,
 
в Акмолинской области - 2,
 
в Актюбинской области - 2,
 
в Алматинской области - 10,
 
в ВКО - 42,
 
в ЗКО - 1,
 
в Карагандинской области - 19,
 
в Костанайской области - 9,
 
в Павлодарской области - 3,
 
в Туркестанской области - 1.
 
Всего в стране за весь период пандемии коронавируса выздоровели 107 668 человек.
 

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