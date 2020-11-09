Более 700 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

Сутками ранее в республике было зафиксировано 613 случаев заражения, 5 ноября - 591 случай заражения, 4 ноября - 494 случая, 3 ноября - 432 случая.
Всего в стране подтверждено 116 162 случая, из них:
в Алматы - 14 940 (+28),
в Нур-Султане - 14 838 (+49),
в Атырауской области - 11 355 (+5),
в ВКО - 11 796 (+353),
в Карагандинской области - 10 695 (+17),
в ЗКО - 7229 (+43),
в Шымкенте - 5263 (+6),
в Алматинской области - 5225 (+11),
в СКО - 4688 (+32),
в Павлодарской области - 4627 (+63),
в Жамбылской области - 4216 (+4),
в Акмолинской области - 3973 (+43),
в Костанайской области - 3865 (+57),
в Туркестанской области - 3423 (+1),
в Мангистауской области - 3408 (+3),
в Актюбинской области - 3359 (+8),
в Кызылординской области - 3262 (+0).
Также за минувшие сутки зарегистрировано 138 выздоровевших от коронавирусной инфекции.
в Нур-Султане - 49,
в Акмолинской области - 2,
в Актюбинской области - 2,
в Алматинской области - 10,
в ВКО - 42,
в ЗКО - 1,
в Карагандинской области - 19,
в Костанайской области - 9,
в Павлодарской области - 3,
в Туркестанской области - 1.
Всего в стране за весь период пандемии коронавируса выздоровели 107 668 человек.
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