Более 700 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане за минувшие сутки зарегистрированы 723 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Сутками ранее в республике было зафиксировано 613 случаев заражения, 5 ноября - 591 случай заражения, 4 ноября - 494 случая, 3 ноября - 432 случая.

Всего в стране подтверждено 116 162 случая, из них:

в Алматы - 14 940 (+28),

в Нур-Султане - 14 838 (+49),

в Атырауской области - 11 355 (+5),

в ВКО - 11 796 (+353),

в Карагандинской области - 10 695 (+17),

в ЗКО - 7229 (+43),

в Шымкенте - 5263 (+6),

в Алматинской области - 5225 (+11),

в СКО - 4688 (+32),

в Павлодарской области - 4627 (+63),

в Жамбылской области - 4216 (+4),

в Акмолинской области - 3973 (+43),

в Костанайской области - 3865 (+57),

в Туркестанской области - 3423 (+1),

в Мангистауской области - 3408 (+3),

в Актюбинской области - 3359 (+8),

в Кызылординской области - 3262 (+0).

Также за минувшие сутки зарегистрировано 138 выздоровевших от коронавирусной инфекции.

в Нур-Султане - 49,

в Акмолинской области - 2,

в Актюбинской области - 2,

в Алматинской области - 10,

в ВКО - 42,

в ЗКО - 1,

в Карагандинской области - 19,

в Костанайской области - 9,

в Павлодарской области - 3,

в Туркестанской области - 1.

Всего в стране за весь период пандемии коронавируса выздоровели 107 668 человек.

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