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Более 70 тысяч коек смогут одномоментно развернуть в РК в случае второй волны КВИ - МЗ РК

11.09.2020, 19:39 3781
Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - О том, как проходит подготовка к прохождению осеннего периода рассказал на брифинге в СЦК официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, передает Kazakhstan Today. 
 

В рамках подготовки ко второй возможной волне коронавируса медучреждения Казахстана одномоментно смогут развернуть более 70 тысяч коек, из которых реанимационных - более 3 тысяч. На данный момент стране функционирует 19 066 инфекционных коек, занятость которых составляет 15%, реанимационных - 1522, из которых занято 14%", - сообщил Коджахметов. 

 
В инфекционных и провизорных стационарах в наличии имеются 3379 аппаратов ИВЛ, дополнительно закупаются еще 2619 единиц, в том числе 1500 аппаратов отечественного производства. 
 

Поэтапная поставка казахстанских аппаратов ИВЛ должна начаться в ближайшие дни", - отметил официальный представитель. 

 
По его словам, на сегодня 21 566 коек республики обеспечены кислородом, дополнительно планируется обеспечить еще 9300. Согласно графику, поставка 8600 аппаратов должна быть завершена в сентябре, оставшиеся 700 - в октябре. Кроме того, до конца года служба скорой медицинской помощи должна быть оснащена 1167 единицами санитарного автотранспорта отечественного производства. Для повышения доступа сельского населения к медицинской помощи, будет закуплено 100 передвижных медкомплексов. 
 

Всего в республике создано и действуют 3640 мобильных групп ПМСП, тогда как в июле их было всего 1612", - проинформировал Коджахметов. 

 
Единым дистрибьютором - ТОО "СК-Фармация" для формирования неснижаемого двухмесячного запаса, закупаются 44 наименования востребованных лекарств на сумму 8,2 миллиарда тенге, для лечения порядка 60 000 пациентов в стационарах. 
 

Данная мера позволит создать резерв по лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции для второй волны и сгладить проблемы с планированием потребности и заболеваемости", - заверил официальный представитель.

 
Он также напомнил, что ранее был расширен перечень препаратов на амбулаторном уровне. Введена нозология COVID-19, включающая 5 наименований лекарственных средств, жаропонижающие средства и антикоагулянты. Это позволит охватить 1 миллион человек до конца года. 

Ранее официальный представитель Министерства здравоохранения РК рассказал, в каком случае в стране вернут строгий карантин. А министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой назвал ожидаемые сроки второй волны коронавируса.
 

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