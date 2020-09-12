Более 70 тысяч коек смогут одномоментно развернуть в РК в случае второй волны КВИ - МЗ РК

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - О том, как проходит подготовка к прохождению осеннего периода рассказал на брифинге в СЦК официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, передает Kazakhstan Today.

В рамках подготовки ко второй возможной волне коронавируса медучреждения Казахстана одномоментно смогут развернуть более 70 тысяч коек, из которых реанимационных - более 3 тысяч. На данный момент стране функционирует 19 066 инфекционных коек, занятость которых составляет 15%, реанимационных - 1522, из которых занято 14%", - сообщил Коджахметов.

В инфекционных и провизорных стационарах в наличии имеются 3379 аппаратов ИВЛ, дополнительно закупаются еще 2619 единиц, в том числе 1500 аппаратов отечественного производства.

Поэтапная поставка казахстанских аппаратов ИВЛ должна начаться в ближайшие дни", - отметил официальный представитель.

По его словам, на сегодня 21 566 коек республики обеспечены кислородом, дополнительно планируется обеспечить еще 9300. Согласно графику, поставка 8600 аппаратов должна быть завершена в сентябре, оставшиеся 700 - в октябре. Кроме того, до конца года служба скорой медицинской помощи должна быть оснащена 1167 единицами санитарного автотранспорта отечественного производства. Для повышения доступа сельского населения к медицинской помощи, будет закуплено 100 передвижных медкомплексов.

Всего в республике создано и действуют 3640 мобильных групп ПМСП, тогда как в июле их было всего 1612", - проинформировал Коджахметов.

Единым дистрибьютором - ТОО "СК-Фармация" для формирования неснижаемого двухмесячного запаса, закупаются 44 наименования востребованных лекарств на сумму 8,2 миллиарда тенге, для лечения порядка 60 000 пациентов в стационарах.

Данная мера позволит создать резерв по лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции для второй волны и сгладить проблемы с планированием потребности и заболеваемости", - заверил официальный представитель.

Он также напомнил, что ранее был расширен перечень препаратов на амбулаторном уровне. Введена нозология COVID-19, включающая 5 наименований лекарственных средств, жаропонижающие средства и антикоагулянты. Это позволит охватить 1 миллион человек до конца года.





Ранее официальный представитель Министерства здравоохранения РК рассказал , в каком случае в стране вернут строгий карантин. А министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой назвал ожидаемые сроки второй волны коронавируса.

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