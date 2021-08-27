Более 83 тысяч работников КТЖ вакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Более 83 тысяч работников "Казахстан Темир Жолы" вакцинировались от коронавируса, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

За последнюю неделю в АО "НК КТЖ" от Covid-19 вакцинировались 1400 сотрудников. Тем самым общее количество привитых работников компании превысило 83 тысячи. В первой пятерке лидеров по вакцинации остаются Кокшетау, Уральск, Кызылорда, Шымкент и Тараз. При этом в Кокшетау привились уже 98,9% железнодорожников. В целом, по компании общий процент вакцинированных первым компонентом составил 75,5%, вторым - 67,2%", - сообщили в компании.

Напомним, в Казахстане доступны на сегодня три вида вакцин - казахстанская QazVac, Vero Cell китайского фармкомплекса Sinopharm, российский "Спутник V". Каждый железнодорожник выбирает прививку по своему усмотрению.

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