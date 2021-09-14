Более 8 тыс. объектов предпринимательства в Алматинской области работают по программе Ashyq

Фото: акимат Алматинской области

Талдыкорган. 13 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области по программе Ashyq работают более 8 тысяч объектов предпринимательства, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день в области QR-коды по программе получили 8747 объектов предпринимательства, из них 559 объектов работают в тестовом режиме, а статус "Лидер Ashyq" был присвоен 102 объектам предпринимательства.

За период с 10 июня по 10 сентября 2021 года по области зафиксировано 2115 человек с "красным" и 785 посетителей с "желтым" статусом", - сказал заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК.

По информации Байжуманова, на лиц с "красным" статусом было наложено 79 штрафов на сумму 3 млн тенге. Выдано 284 постановления с требованием соблюдения условий домашнего карантина в отношении граждан с "желтым" статусом.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства