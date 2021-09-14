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Более 8 тыс. объектов предпринимательства в Алматинской области работают по программе Ashyq

13.09.2021, 13:22 4726
Более 8 тыс. объектов предпринимательства в Алматинской области работают по программе Ashyq
Фото: акимат Алматинской области
Талдыкорган. 13 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области по программе Ashyq работают более 8 тысяч объектов предпринимательства, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодняшний день в области QR-коды по программе получили 8747 объектов предпринимательства, из них 559 объектов работают в тестовом режиме, а статус "Лидер Ashyq" был присвоен 102 объектам предпринимательства. 
 

За период с 10 июня по 10 сентября 2021 года по области зафиксировано 2115 человек с "красным" и 785 посетителей с "желтым" статусом", - сказал заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК. 

 
По информации Байжуманова, на лиц с "красным" статусом было наложено 79 штрафов на сумму 3 млн тенге. Выдано 284 постановления с требованием соблюдения условий домашнего карантина в отношении граждан с "желтым" статусом.
 

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