Более четырех миллионов американцев привились от коронавируса

Нур-Султан. 3 января. Kazakhstan Today - Более четырех миллионов американцев начали прививаться от коронавируса. Об этом сообщается на сайте центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает Kazakhstan Today.

4,2 млн жителей США получили первую инъекцию двухкомпонентных вакцин от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Больше всего жителей привилось в Калифорнии (412 тыс.), Техасе (337 тыс.) и Флориде (246 тыс.), а меньше всего - в Вайоминге (7,5 тыс.) и округе Колумбия (15 тыс.). Всего по территории США распределено более 13 млн доз вакцин.

Ранее сообщалось, что в США возникли проблемы c вакцинацией населения от коронавируса: кампания по вакцинации значительно отстает от графика из-за логистики. Изначально власти собирались привить до конца 2020 года 20 млн американцев. Так, во Флориде медики использовали менее четверти доступных доз. В Пуэрто-Рико поставки сорвались из-за отъезда сотрудников на Рождество. В Калифорнии врачи заявили о нехватке препарата.

13 декабря руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрило применение в США вакцины компаний BioNTech и Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах. Первым человеком, получившим вакцину компаний BioNTech и Pfizer в США, стала нью-йоркская медсестра Сандра Линдсей, проработавшая последние десять месяцев с больными COVID-19. Затем 19 декабря американские власти одобрили для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса - Moderna.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства