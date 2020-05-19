Более половины заболевших COVID-19 выздоровели в Казахстане

Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Казахстане составляет 6440, выздоровело 3256 человек, передает Kazakhstan Today.

По сообщению оперштаба госкомиссии, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 283 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости составил 4,6%.

В разрезе регионов:

Акмолинская область - 1 (0,8%);

Алматинская область - 3 (1,5%);

Атырауская область - 86 (15,9%);

Жамбылская область - 2 (1,0%);

Западно-Казахстанская область - 13 (4,2%);

Карагандинская область - 18 (7,8%);

Костанайская область - 1 (1,3%);

Кызылординская область - 1 (0,4%);

Мангистауская область - 8 (5,2%);

Павлодарская область - 3 (1,9%);

Туркестанская область - 19 (9,5%);

Северо-Казахстанская область - 2 (5,6%);

город Алматы - 46 (2,6%);

город Нур-Султан - 20 (1,6%);

город Шымкент - 60 (17,3%);

Всего в стране выявлено 6440 заболевших.

Вместе с тем за прошедшие сутки в стране выздоровели 276 человек. Всего в Казахстане от КВИ излечилось 3256 человек.





По последним данным в мире зарегистрировано более 4,8 млн случаев КВИ, более 1,858 млн человек выздоровели, скончалось более 316 тыс.

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