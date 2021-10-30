Более ста алматинцев оштрафованы за несоблюдение домашнего карантина

НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 29 октября 2021 года в Казахстане подтвержден 937 691 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1607 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, из них:

в городе Нур-Султане - 137;

в городе Алматы - 227;

в городе Шымкенте - 44;

в Акмолинской области - 133;

в Актюбинской области - 35;

в Алматинской области - 103;

в Атырауской области - 22;

в Восточно-Казахстанской области - 90;

в Жамбылской области - 25;

в Западно-Казахстанской области - 54;

в Карагандинской области - 120;

в Костанайской области - 134;

в Кызылординской области - 39;

в Мангистауской области - 10;

в Павлодарской области - 221;

в Северо-Казахстанской области - 172;

в Туркестанской области - 41.

В Казахстане за сутки 2698 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело от COVID-19 883 822 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 30 октября лечение от КВИ продолжают получать 47 562 человека (41 790 КВИ+ и 5772 КВИ-), из них в стационарах находится 8 243 пациента, на амбулаторном уровне – 39 319 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 567 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 160 пациентов, на аппарате ИВЛ - 112 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 28 октября 2021 года зарегистрировано 12 079 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 29 октября от КВИ+ скончались 26 человек.

28 октября 2021 года зафиксировано 135 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 8 летальных исходов, 190 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 79490, летальных случаев - 5033, выздоровевших - 68 685.

По данным Минздрава, на 30 октября в Казахстане первым компонентом провакцинировано 8 276 713 человек, два компонента получили 7 473 451 человек.

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Актюбинская, Алматинская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.