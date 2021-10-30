Более ста алматинцев оштрафованы за несоблюдение домашнего карантина

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АЛМАТЫ. 29 ОКТЯБРЯ - Жители Алматы с "красным статусом" оштрафованы по 30 МРП за нарушение 14-дневного домашнего карантина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В городе Алматы еще 104 жителей с "красным статусом" оштрафованы по 30 МРП за нарушение 14-дневного домашнего карантина. Алматинцы с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по "ASHYQ" - в ЦОНах, ресторанах, фитнес-центрах, аэропорту, кинотеатрах, компьютерных клубах, детских садах, гостиницах, салонах красоты, боулингах, автоцентрах и других объектах", - сообщает пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы.
Список нарушителей опубликован на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы.
Как пояснили в ведомстве, нарушающие режим самоизоляции жители являются сотрудниками торговли, финансового рынка, социальных услуг, общепита, офисных организаций, социальных сфер, организаций образования, банков и других объектов.
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей.
Напомним, что в Алматы только за минувшие сутки зарегистрировано 222 случая коронавирусной инфекции (местные), из них 207 случаев с симптомами и 15 без симптомов.
В инфекционных стационарах (2334 коек) физически находится 1074 человек, в том числе 30 детей. В ОРИТ всего - 104. На ИВЛ - 29, на неинвазивной ИВЛ - 44, High flow занято - 29 аппаратов", - сообщает пресс-служба управления общественного здоровья города Алматы.
На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2248 пациентов, с симптомами - 2160, с легкой и средней степенью, без симптомов - 88. Выписано всего - 73, поступило - 101.
За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом - 1305 человек, вторым компонентом - 1906 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 28 октября 2021 года вакцинировано I компонентом 992 959 человек, II компонентом - 924 067 человек.
В городе функционирует 137 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 205 прививочных бригад из 733 человек", - сообщает пресс-служба управления общественного здоровья города Алматы.