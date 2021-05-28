Больницы в Алматы переходят в обычный режим работы

АЛМАТЫ. 27 МАЯ - В ходе постепенной стабилизации эпидемиологической обстановки стационары, служившие госпиталями для больных коронавирусной инфекцией, переводят в обычный режим работы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мегаполисе сокращается число госпитализаций больных коронавирусом, благодаря чему родильный дом №1 и два стационара уже вернулись к привычному режиму работы. На данный момент занятость инфекционных стационаров составляет 31,4%", - проинформировал руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев.

Он сообщил, что на этой неделе издан приказ о том, что с 1 июня Больница скорой медицинской помощи после тщательной дезинфекции и обработки будет работать как прежде.

Кроме того, в скором времени выпишут последних больных COVID-19 из госпиталя Министерства обороны. Также из системы помощи больным с коронавирусом выведут инфекционный стационар, развернутый в "Халык Арене" и перепрофилированные больницы, в числе которых - Железнодорожная поликлиника, Городская клиническая больница №1 и Городской кардиологический центр.

С учетом имеющегося резерва в виде временных госпиталей и практически половины свободных коронавирусных коек в городе мы приняли решение выводить из ковида медицинские учреждения. Стационары Алматы будут возвращаться к своей обычной работе. Они будут принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями по своим профилям", - сказал Табынбаев.

На сегодня в ковидных стационарах находятся 2035 человек. Всего же коечный фонд в инфекционных стационарах города составляет 5940 коек. На дому на сегодняшний день под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 2198 пациентов, из которых 306 бессимптомных, 1892 с легкой и 90 со средней степенью тяжести. Из общего числа стационарных пациентов 360 - выписанные из инфекционных стационаров на дальнейшее наблюдение и изоляцию в амбулаторных условиях.

Руководитель управления общественного здоровья Алматы подчеркнул, что система здравоохранения возлагает большие надежды на кампанию по вакцинации. На сегодняшний день привиты свыше 290 тыс. человек.

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