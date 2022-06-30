Большинство заболевших КВИ в Алматы не были вакцинированы

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АЛМАТЫ. 29 ИЮНЯ - С 16 по 28 июня в Алматы зарегистрировано 352 инфицированных коронавирусной инфекцией (КВИ), 222 из них (63%) не были привиты. Всего с начала года в городе зарегистрировано 55 322 случая КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Совместным приказом управления общественного здравоохранения и департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы от 24 июня 2022 года количество коек, предназначенных для лечения больных коронавирусом, увеличено до 135, сообщает пресс-служба акимата.

По состоянию на утро 29 июня в инфекционных стационарах находятся 48 пациентов. В числе госпитализированных -10 беременных женщин, все они не были вакцинированы. На домашнем карантине находятся 269 пациентов, почти 80% из них не получали вакцину.

Среди инфицированных преобладает штамм стелс-омикрон. Предположительно, данная мутация циркулирует на сегодня и вызывает прогрессирующий рост инфекции. Клиническая картина у заболевших характеризуется преимущественно легким течением с преобладанием катаральных явлений: повышение температуры тела, кашель, боль в горле, слабость и др.

На сегодня в городе функционируют 96 пунктов вакцинации, в полном режиме работают 103 прививочные бригады.

Для прохождения вакцинации в Алматы имеются дозы следующих препаратов: QazVac, VeroCell, Pfizer.