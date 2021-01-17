Бразилия запросила разрешение на срочное использование около 10 млн доз вакцины "Спутник V"

Москва. 16 января. Kazakhstan Today - Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направили в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) запрос с просьбой разрешить экстренное использование вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной центром Гамалеи, передает Kazakhstan Today.

Речь идёт об использовании порядка 10 миллионов доз российского препарата, потенциально доступных в первом квартале 2021 года, пишет Life.ru.

В Uniao Quimica полагают, что с обострением пандемии COVID-19 в Бразилии и во всём мире государство и бизнес должны предпринять все усилия для борьбы с ней, в том числе принимая меры чрезвычайного и исключительного характера, которые диктуются срочной необходимостью и важностью текущего момента", - говорится в заявлении компании.

В начале января Uniao Quimica получила из РФ клеточный материал для изготовления вакцины от коронавируса. Сообщалось, что с 15-го числа Бразилия начнёт производство российского препарата от ковида "Спутник V". Тогда же стало известно, что компания-производитель планирует требовать у регулятора разрешения на экстренное применение лекарства в Бразилии, что позволит включить его в план вакцинации.

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