Британские учёные советуют не рассчитывать на коллективный иммунитет к COVID-19

ЛОНДОН. 12 АВГУСТА - Группа британских экспертов, в том числе участник разработки оксфордской вакцины, пришла к выводу, что штамм Дельта делает коллективный иммунитет к коронавирусу недостижимым. Кроме того, учёные предлагают отказаться от масштабного тестирования на COVID, чтобы страна "смогла начать жить" с заболеванием, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Штамм Дельта разрушает всякую надежду на коллективный иммунитет. С таким предупреждением выступила группа британских экспертов. При этом они призвали завершить массовые тестирования, чтобы Британия "смогла начать жить с COVID", пишет RT со ссылкой на The Daily Telegraph.

По словам учёных, пришло время признать, что не существует способа остановить распространение вируса среди всего населения, а наблюдение за людьми с лёгкими симптомами больше не помогает.

Профессор Эндрю Поллард, участвовавший в разработке оксфордской вакцины, сказал, что Дельта-вариант, очевидно, способен заразить привитых людей. Следовательно, коллективный иммунитет становится недостижимым даже при высоком уровне вакцинации.

Любой, кто ещё не вакцинировался, в какой-то момент столкнётся с вирусом. У нас нет ничего, что остановило бы передачу заболевания, поэтому, я думаю, мы находимся в ситуации, когда коллективный иммунитет невозможен, и я подозреваю, что вирус подбросит новый штамм, который будет ещё успешнее заражать вакцинированных людей", - заявил Поллард.

Накануне Министерство здравоохранения Соединённого Королевства подтвердило, что более трёх четвертей взрослого населения страны получили оба компонента вакцины. Согласно подсчётам ведомства, прививка предотвратила 60 тыс. смертей и почти 67 тыс. госпитализаций. Но, по мнению экспертов, этих мер никогда не будет достаточно, чтобы остановить распространение COVID.

На прошлой неделе Объединённый комитет по вакцинации и иммунизации рекомендовал вакцинировать 16- и 17-летних, чтобы помочь предотвратить зимнюю волну коронавируса. Однако анализ, проведённый Службой общественного здравоохранения Англии, показал, что, когда вакцинированные люди заражаются вирусом, они имеют такую же вирусную нагрузку, что и невакцинированные, и могут быть такими же заразными.

Концепция коллективного иммунитета недостижима, потому что мы знаем, что инфекция будет распространяться среди невакцинированного населения, и последние данные предполагают, что вероятная защита от инфекции при получении двух доз составляет только 50 процентов", - сказал парламентскому комитету профессор медицины университета Восточной Англии и эксперт по инфекционным заболеваниям Пол Хантер

Эксперт также предложил отказаться от существующей системы сбора данных о заразившихся. Иначе "мы будем пугать самих себя очень высокими цифрами, которые на самом деле не отражают масштабы заболеваемости".

Ранее министр здравоохранения Саджид Джавид подтвердил, что в следующем месяце в стране планируется начать ревакцинацию. Однако, как утверждает Поллард, если массовое тестирование не будет остановлено, Британия может оказаться в ситуации, когда население будет прививаться постоянно.

Если мы продолжим проводить тестирование сообщества и беспокоиться об этих результатах, мы окажемся в ситуации, когда мы будем постоянно пытаться справиться с чем-то, что не поддаётся управлению. Необходимо перейти от массового тестирования сообщества к клиническому тестированию - подчеркнул он.

Между тем Ангела Меркель стала первым крупным мировым лидером, объявившим об окончании бесплатного тестирования. Оно должно прекратиться в Германии с 11 октября, обращает внимание The Daily Telegraph.

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