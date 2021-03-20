Британский, бразильский, южноафриканский: новые штаммы коронавируса выявили в Алматы

Министерством здравоохранения проводятся исследования циркулирующих штаммов коронавируса в Республике Казахстан. Совместно с Всемирной организацией здравоохранения внедрена новая методика экспресс ПЦР-скрининга на определение штаммов COVID-19. 17 марта 2021 года референс-лабораторией филиала Национального центра общественного здравоохранения были изучены положительные лабораторные образцы, полученные от больных КВИ по Алматы. По итогам исследований выявлена вероятность мутации, характерной для британского, южноафриканского, бразильского штаммов. Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к одному из данных штаммов будет определена в течение месяца после завершения полногеномного секвенирования", - сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на своей странице в Фейсбуке.
Министр отметил, что меры профилактики и лечения КВИ с мутациями идентичны к действующим подходам. Это соблюдение масочного режима и социальной дистанции, исключение посещения мест массового скопления населения, а также вакцинация населения.
По данным Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (Россия) доказана эффективность используемой в настоящее время в Республике Казахстан вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) против британского штамма", - подчеркнул Цой.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 229 217 случаев.
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