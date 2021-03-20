Британский, бразильский, южноафриканский: новые штаммы коронавируса выявили в Алматы

АЛМАТЫ. 19 МАРТА - В Алматы выявили мутации коронавируса, характерные для британского, южноафриканского, бразильского штаммов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерством здравоохранения проводятся исследования циркулирующих штаммов коронавируса в Республике Казахстан. Совместно с Всемирной организацией здравоохранения внедрена новая методика экспресс ПЦР-скрининга на определение штаммов COVID-19. 17 марта 2021 года референс-лабораторией филиала Национального центра общественного здравоохранения были изучены положительные лабораторные образцы, полученные от больных КВИ по Алматы. По итогам исследований выявлена вероятность мутации, характерной для британского, южноафриканского, бразильского штаммов . Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к одному из данных штаммов будет определена в течение месяца после завершения полногеномного секвенирования", - сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на своей странице в Фейсбуке.

Министр отметил, что меры профилактики и лечения КВИ с мутациями идентичны к действующим подходам. Это соблюдение масочного режима и социальной дистанции, исключение посещения мест массового скопления населения, а также вакцинация населения.

По данным Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (Россия) доказана эффективность используемой в настоящее время в Республике Казахстан вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) против британского штамма", - подчеркнул Цой.





За прошедшие сутки зарегистрировано 1124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 229 217 случаев

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства