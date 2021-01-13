Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - Британский штамм коронавируса может стать началом новой волны пандемии COVID-19, передает Kazakhstan Today.
Британский штамм коронавируса может стать началом новой волны пандемии COVID-19. По мнению сотрудников фонда Wellcome Trust и Базельского университета, остановить это явление смогут только крайне жесткие ограничительные меры", - сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.
Известно, штамм B.1.1.7 на 50-70% более заразен, что приводит к гораздо более быстрому его распространению. Учёные отмечают: несмотря на то, что более высокая опасность штамма ещё не доказана, опасение вызывает именно его заразность.
В странах, где мутация уже распространилась, печальная гипотеза уже получает своё подтверждение. Так, в Ирландии B.1.1.7 уже является причиной четверти всех подтверждённых случаев COVID-19. Схожая картина наблюдается и в Дании. Кроме того, учёные занимаются исследованием новой мутации B.1.351, которая взяла своё начало и распространилась в Южной Африке", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что выявленный в Британии новый штамм коронавируса опасен для детей.
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