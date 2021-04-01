Британский штамм коронавируса выявлен у 12 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - В Казахстане выявлено 12 случаев британского штамма коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В лаборатории молекулярно-генетических исследований РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК Министерства здравоохранения РК на генетическую характеристику вируса SARS-CoV-2 методом полногеномного секвенирования исследовано 265 образцов с положительным результатом COVID-19. Данные пробы получены из 14 регионов Республики Казахстан. В результате анализа нуклеотидных последовательностей, специалистам удалось выявить у 12 вирусов генотип "британского штамма", сообщили в пресс-службе Минздрава.

На сегодняшний день в этих странах отмечена высокая выявляемость британского и южноафриканского штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Также 4 вируса с генотипом британского штамма, которые не относятся к группе завозных, обнаружены в Нур-Султане, Алматы и Актюбинской области. Предполагается, что вирус распространился от граждан, прибывших из-за рубежа", - проинформировали в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства