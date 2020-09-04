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Цой ознакомился со строительством CОVID-центра в Алматинской области

03.09.2020, 19:24 4294
Цой ознакомился со строительством CОVID-центра в Алматинской области
Фото: Министерства здравоохранения/Facebook
Талдыкорган. 3 сентября. Kazakhstan Today -В рамках рабочего визита по регионам министр здравоохранения Алексей Цой прибыл в Алматинскую область, где ознакомился с ходом строительства врачебной амбулатории на 100 посещений в смену для жителей села Еркин, передает Kazakhstan Today. 
 
Площадь учреждения для оказания первичной медико-санитарной помощи составляет 1100 квадратных метров и рассчитана на прием 14 500 человек, сообщает пресс-служба Минздрава.
 
Далее глава МЗ РК посетил строительную площадку одной из 13 модульных инфекционных больниц.
 

В послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу построить 13 новых инфекционных больниц. В настоящее время акиматы регионов приступили к активной фазе строительства 12 модульных инфекционных больниц и реконструкции одной больницы, которые будут введены в эксплуатацию в октябре. Эта работа проводится в рамках подготовки к возможной второй волне пандемии и позволит обеспечить своевременной и качественной помощью население страны. Таким образом, дополнительно будет развернуто 2700 инфекционных коек, оснащенных современным оборудованием", - подчеркнул Цой.

 
Как заверил руководитель управления здравоохранения Алматинской области Умирзак Ниязбеков, медучреждение будет состоять из восьми частей. Сдать в эксплуатацию его планируют в октябре. Больница предназначена на 200 койко-мест, здесь будут работать более 400 человек.
 
По информации главы управления здравоохранения региона, на сегодня количество инфекционных коек сокращено с 520 до 180, а провизорных - с 3560 до 707. В области имеется 100 реанимационных коек для лиц, с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В больницах есть 303 аппарата ИВЛ, к 15 сентября их количество доведут до 507 единиц. В медорганизациях сформирован запас из 634 кислородных концентраторов, проводится процедура закупа еще 100 штук за счет местного бюджета и 90 - за счет спонсорской помощи. 
 
Дополнительно из местного бюджета выделяется 763 миллиона тенге на установку кислородных станций при медицинских организациях и 15 рентген-аппаратов. В медорганизациях имеется неснижаемый запас лекарственных и дезинфицирующих средств. В инфекционных и провизорных стационарах региона имеется 215 150 жаропонижающих, 45 535 противовирусных препарата, а также, 255 157 антибиотиков.
 
Кроме того, в области функционируют 8 ПЦР-лабораторий, объем тестирований будет увеличен до 3 тысяч в сутки за счет привлечения потенциала ПЦР-лабораторий ветеринарной службы области и имеющихся с 1 августа договоров с частными лабораториями. В завершение рабочей поездки Алексей Цой ознакомился с работой COVID-центра, который открыт в июле на базе многопрофильной больнице Талдыкоргана.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 2 сентября в Казахстане выявлены 106 032 заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. По данным Министерства здравоохранения РК, всего в Казахстане с 13 марта по 3 сентября зарегистрировано 1606 летальных случаев от коронавируса. 
 

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