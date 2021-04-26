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Часть учащихся трех городов Карагандинской области переведут на "дистанционку"

25.04.2021 8668
КАРАГАНДА. 25 АПРЕЛЯ - Часть учащихся Караганды, Темиртау и Жезказгана на две недели переведут на дистанционную форму обучения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На основании рекомендации департамента санэпидконтроля, с 26 апреля по 10 мая 2021 года учащиеся 1-5 классов городов Жезказгана, Караганды, Темиртау переводятся на дистанционный формат обучения. При этом 9-11 классы обучаются в штатном режиме, а также четыре сельские школы Жезказганского региона продолжают обучение в штатном режиме", - говорится в сообщении сайта eKaraganda.kz.

 
В других регионах Карагандинской области обучение проходит в прежнем режиме.
 

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