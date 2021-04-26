Часть учащихся трех городов Карагандинской области переведут на "дистанционку"

КАРАГАНДА. 25 АПРЕЛЯ - Часть учащихся Караганды, Темиртау и Жезказгана на две недели переведут на дистанционную форму обучения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На основании рекомендации департамента санэпидконтроля, с 26 апреля по 10 мая 2021 года учащиеся 1-5 классов городов Жезказгана, Караганды, Темиртау переводятся на дистанционный формат обучения. При этом 9-11 классы обучаются в штатном режиме, а также четыре сельские школы Жезказганского региона продолжают обучение в штатном режиме", - говорится в сообщении сайта eKaraganda.kz .

В других регионах Карагандинской области обучение проходит в прежнем режиме.

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