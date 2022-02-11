Частные врачи не обучены протоколам лечения COVID-19 - Муратов

НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Работники частных медицинских организаций не обучены тому, как нужно лечить коронавирус согласно протоколу, сообщил на брифинге в СЦК руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов, передает KAZAKHSTAM TODAY.
Мы провели анализ и опрос среди самих пациентов, как они узнали о своем статусе заболевшего, как ухудшалось их состояния здоровья до момента госпитализации. Многие признаются, что даже не сдавали ПЦР, поняли по симптомам и попросили порекомендовать лекарства своих знакомых, родных людей, кто по профессии врачи. Это и оказалось для них чревато, потому что коронавирус так лечить нельзя! К сожалению, сейчас мы боремся с последствиями того, до чего довело такое назначение моих коллег с частных учреждений", - рассказал Муратов.
По его словам, неквалифицированное лечение становится причиной заполняемости реанимационных коек.
Нужно понимать, что эти врачи не полностью компетентны в вопросе лечения КВИ. Наших же врачей мы обучали и продолжаем повышать квалификацию в этом направлении. Лечение "частников" состоят сразу из назначения сильных антибиотиков, каких-то гормональных препаратов, что совершенно противоречит правильному оказания медпомощи", - подчеркнул глава управления.
По его словам, сейчас количество пациентов со средней степенью тяжести заболевания в стационарах снизилось, но уменьшения числа пациентов в крайне тяжелом состоянии не отмечается.
90% этих людей занимались самолечением и не вакцинированы", - подчеркнул специалист.