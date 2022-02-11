Частные врачи не обучены протоколам лечения COVID-19 - Муратов

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МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - При заражении штаммом коронавируса Омикрон у детей до пяти лет, в частности мальчиков, может развиться смертельно опасное состояние. Об этом рассказал врач-педиатр Сергей Токарев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Речь идет об остром ларинготрахеите, при котором возможен отек гортани. Заболевание требует немедленной госпитализации, иначе ребенок может погибнуть, пишет РИА "Новости"

Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, однако теперь растет число таких случаев и при Омикроне", - сказал Токарев.

Специалист предостерег, что если у ребенка на фоне заболевания носогубный треугольник стал белого или синего цвета, возник "лающий" кашель, дыхание участилось, стало шумным и свистящим, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что симптомы Омикрона у детей проявляются, как правило, через пару дней после инфицирования. Чаще всего они переносят заражение в легкой форме, тяжело болезнь протекает у менее чем одного процента, а госпитализируют всего три процента.

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Омикрон распространяется быстрее предыдущего Дельта-штамма и становится доминирующим.