Четыре человека скончались за сутки от коронавируса и пневмонии

Нур-Султан. 3 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки от коронавируса скончались три человека и один заболевший скончался от пневмонии с отрицательным тестом на COVID-19, передает Kazakhstan Today.



За сутки в РК зарегистрировано 166 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса и 53 человека выздоровели.



Всего с 1 августа зарегистрировано 33 378 случаев заболевания пневмонией, 358 человек скончались. Выздоровели на сегодняшний день 27 390 человек.



На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3256 человека, в том числе 70 детей. В стационарах находятся - 1793 пациента, на амбулаторном уровне - 1463. Из заболевших 86 человек в тяжелом состоянии, 14 - в состоянии крайней степени тяжести, 21 - на аппаратах ИВЛ.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства