Четыре региона Казахстана стали неблагополучными по COVID-19

Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - Четыре региона страны попали в зоны, неблагоприятные по распространению коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

По данным комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК, неблагоприятная ситуация по распространению коронавируса в четырех регионах страны. Так, Восточно-Казахстанская область уже попала в "красную зону" (за последние сутки прирост составил 226 случаев); Павлодарская (прирост за сутки 40 случаев), Северо-Казахстанская (+34 за сутки) и Акмолинская области - в "желтой зоне" (+28 за сутки).

Все регионы Казахстана разделены на три зоны: красная, желтая и зеленая. Распределение регионов по зонам связано с двумя показателями - это показатель R, то есть показатель передачи инфекции от заболевшего к контактному лицу, количество зараженных.

Второй показатель - заболеваемость на 100 тысяч населения за последние семь дней. В регионах, отнесенных к "желтой зоне", заболеваемость коронавирусом составляет от 25 до 50 случаев на 100 тысяч человек, показатель R больше единицы.

К "красной зоне" относят регионы, где больше 50 случаев на 100 тысяч населения, R больше единицы. К "зеленой зоне" - меньше 50 случаев на 100 тысяч человек, R меньше единицы.

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