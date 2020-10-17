Четырех иностранцев депортировали из Нур-Султана из-за просроченных ПЦР-справок

За сутки в аэропорт Нур-Султана приземлились 5 самолетов, рейсы осуществляли авиакомпании Air Astana, Turkish Airlines и Flydubai.
Всего прилетели 573 пассажира, у 132 из них отсутствовали ПЦР-тесты, их отправили на стационарный карантин. После сдачи ПЦР-тестов, их отпустят домой, при наличии положительного результата отправят в инфекционный стационар. Четырех пассажиров депортировали из-за просроченных справок о наличии ПЦР-тестов", - сообщили в столичном аэропорту.
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