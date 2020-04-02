Число инфицированных коронаврусом в Казахстане возросло до 348

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 08.15 1 апреля зарегистрировано еще 5 случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

По информации оперативного штаба Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК, зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Шымкенте - 1, в Туркестанского области - 4.

На сегодняшний день в стране подтверждены 348 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 178 случаев, Алматы - 82 случая, в Карагандинской области - 13 случаев, в Атырауской области - 16 случаев, в Акмолинской области - 10 случаев, в Жамбылской области - 3 случая, в Шымкенте - 3 случая, в Восточно-Казахстанской области - 2 случая, в Алматинской области - 8 случаев, в Актюбинской области - 3 случая, в Северо-Казахстанской области - 3 случая, в Павлодарской области - 1 случай, в Мангистауской области - 1 случай, в Кызылординской области - 18 случаев, в Западно-Казахстанской области - 2 случая, в Туркестанской области - 5 случаев.

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