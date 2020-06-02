Число летальных случаев от COVID-19 в Казахстане выросло до 41

Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - В воскресенье, 31 мая, стало известно о трех новых летальных случаях от COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Вчера, 31 мая, стало известно, о трех новых случаях гибели от коронавируса в Казахстане. Так, по информации Министерства здравоохранения РК в Шымкенте скончался пациент 1959 года рождения, в Павлодарской области скончалась женщина 1966 года рождения, в Западно-Казахстанской жертвой коронавируса стал мужчина 1967 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Как сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, скончавшийся в Западном Казахстане - уроженец города Уральска, работал вахтовым методом в месторождении ТОО "Тенгизшевройл". 3 мая прибыл в Уральск на автобусе, с блокпоста госпитализирован в карантинный стационар с целью обследования на коронавирусную инфекцию. Был взят мазок на COVID-19, получен отрицательный результат. Учитывая эпидемиологический анамнез, определён как потенциальный контакт и переведен в провизорный стационар. 9 мая были взяты анализы на COVID-19, с отрицательным результатом выписан на домашний карантин.

С 10 мая находился на домашнем карантине под наблюдением медработников прикрепленной поликлиники путём обзвона. Несмотря на то, что с 10 мая у него появились первые симптомы болезни: першение в горле, слабость, снижение аппетита, он на протяжении следующих 9 дней за медицинской помощью не обращался, при ежедневном обзвоне на состояние здоровья не жаловался.

19 мая состояние здоровья резко ухудшилось, появилась одышка при ходьбе, выраженная слабость, не смог встать с постели. Бригадой скорой помощи был доставлен в провизорный стационар, где взят мазок на COVID-19, показал положительный результат. Пациент был доставлен в областную инфекционную больницу, где незамедлительно был доставлен в реанимацию.

Состояние ухудшалось. На фоне проводимой интенсивной терапии 30 мая произошла остановка сердечной и дыхательной деятельности. Проводимые реанимационные мероприятия не дали эффект, и 30 мая констатирована биологическая смерть. Сопутствующих заболеваний не было.

Посмертный диагноз: коронавирусная инфекция тяжёлой степени, двусторонняя полисегментарная интерстициальная пневмония, дыхательная недостаточность 3-й степени.

Между тем за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 450 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости составил 4,1%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 101 (4,8%);

Атырауская область - 69 (6,7%);

Карагандинская область - 59 (6,8%);

Западно-Казахстанская область - 44 (7,1%);

город Шымкент - 32 (3,8%);

город Алматы - 31 (1,2%);

Кызылординская область - 31 (8,4%);

Мангистауская область - 17 (6,8%);

Восточно-Казахстанская область - 16 (13,4%);

Акмолинская область - 14 (9,2%);

Туркестанская область - 9 (2,4%);

Алматинская область - 8 (2,3%);

Северо-Казахстанская область - 5 (9,3%);

Костанайская область - 5 (2,8%);

Актюбинская область - 5 (1,5%);

Жамбылская область - 3 (0,8%);

Павлодарская область - 1 (0,5%).

Всего в стране выявлено 11 308 заболевших.





По последним данным, в мире число зарегистрированных случаев заболевания КВИ превысило 6,2 млн, выздоровело более 2,8 млн человек, скончалось более 373 тыс. человек.

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