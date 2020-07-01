Число летальных случаев от коронавируса в Казахстане достигло 188

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Республики Казахстан сообщило о еще пяти летальных случаях от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

По информации МЗ РК, в Шымкенте от коронавруса скончался мужчина 1969 года рождения, в Карагандинской области - женщина 1949 года рождения, в Западно-Казахстанской области - женщина 1938 года рождения и мужчины 1981 и 1963 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 188 летальных случаев.

Кроме того, за прошедшие сутки выявлено еще 492 заболевших КВИ. Прирост составил 2,3%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 57 (1,5%);

город Алматы - 59 (1,6%);

город Шымкент - 38 (2,4%);

Акмолинская область - 10 (2,1%);

Актюбинская область - 34 (4,1%);

Алматинская область - 19 (2,7%);

Атырауская область - 23 (1,4%);

Восточно-Казахстанская область - 51 (6,9%);

Жамбылская область - 10 (1,5%);

Западно-Казахстанская область - 31 (2,2%);

Карагандинская область - 49 (2,2%);

Костанайская область - 27 (5,7%);

Кызылординская область - 11 (1,7%);

Мангистауская область - 6 (1,3%);

Павлодарская область - 31 (4,4%);

Северо-Казахстанская область - 22 (5,8%);

Туркестанская область - 14 (1,7%).





Выписаны по выздоровлении 75 человек.





Всего в стране выявлено 21 819 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 13 008 человек.

Вместе с тем число бессимптомных носителей КВИ, не входящих в общую статистику, достигло 17 642 человек. За сутки их было выявлено 1003 человека.

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