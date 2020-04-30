Число подтвержденных диагнозов COVID-19 в Казахстане составило 3078

Зарегистрировано еще 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в: городе Нур-Султане - 4, городе Алматы - 44, городе Шымкенте - 2, Мангистауской области - 2, Жамбылской области - 3, Алматинской области - 13.