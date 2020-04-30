Число подтвержденных диагнозов COVID-19 в Казахстане составило 3078

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения РК сообщило о корректировке статистических данных по заболеваемости коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
29 апреля 2020 года в 12.50 сообщалось о трех новых случаях заболевания в городе Алматы. В связи с технической ошибкой, произошло дублирование данных, в результате которого предыдущий случай был повторно включен в сводку. Так, просим считать общее число подтвержденных диагнозов КВИ по городу Алматы - 926, а общее число по Казахстану - 3078", - сообщили в ведомстве.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства