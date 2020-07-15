Число скончавшихся от коронавируса в Казахстане достигло 396

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане число жертв коронавируса достигло 396 человек. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане зарегистрировано 61 755 больных, из них получают лечению - 25 448, выписанных - 35 911 (58%), умерших - 396 (0,6%)", - сообщил глава МЗ РК.

По его информации, ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась на уровне 1700-1800 человек в сутки.

Глава Минздрава также сообщил, что сегодня в работу по борьбе с COVID-19 задействованы более 46 тысяч специалистов.

В регионах нехватка эпидемиологов, инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов, пульмонологов (903 единиц)", - уточнил он.

Кроме того, он рассказал, что из-за утяжеления случаев госпитализации и расходов на лечение и защиту персонала повышены тарифы на медицинские услуги в провизорных и инфекционных стационарах в 2 раза.

Данные тарифы будут применены на все случаи госпитализации с 1 июля 2020 года", - сказал Цой.

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