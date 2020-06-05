Число случаев COVID-19 в Казахстане превысило 12 тыс., темп прироста - 2,3%

Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 представила данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 3 июня 2020 года, передает Kazakhstan Today.



Зарегистрирован 271 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (темп прироста составил - 2,3%), из них: в Восточно-Казахстанской области - 11 (7,4%), в Карагандинской области - 68 (7,1%), в Алматинской области - 21 (5,5%), в Северо-Казахстанской области - 3 (4,9%), в Костанайской области - 7 (3,8%), в Павлодарской области - 7 (3,2%), в Атырауской области - 35 (3,1%), в Западно-Казахстанской области - 22 (3,0%), в Нур-Султане - 55 (2,4%), в Жамбылской области - 7 (1,8%), в Актюбинской области - 4 (1,1%), в Алматы - 26 (1,0%), в Акмолинской области - 1 (0,6%), в Шымкенте - 3 (0,3%), в Кызылординской области - 1 (0,2%).



Всего в стране подтверждено 12 067 случаев, из них: в Алматы - 2741, в Нур-Султане - 2344, в Атырауской области - 1175, в Карагандинской области - 1024, в Шымкенте - 909, в ЗКО - 754, в Кызылординской области - 449, в Жамбылской области - 405, в Туркестанской области - 384, в Алматинской области - 402, в Актюбинской области - 367, в Мангистауской области -308, в Павлодарской области - 224, в Костанайской области - 191, в Акмолинской области - 167, в ВКО - 159, в СКО - 64.



По данным на утро 3 июня в мире зарегистрировано 6 492 952 (+119 274 за сутки) инфицированных коронавирусом, 384 158 (+4960) погибших и 3 066 090 (+158 343) выздоровевших.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства