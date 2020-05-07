Число случаев COVID-19 в Казахстане выросло на 72, до 4277

В городе Нур-Султане - 22, Алматы - 20, Мангистауской области - 3, Атырауской области - 14, Западно-Казахстанской области - 4, Кызылординской области - 1, Актюбинской области - 5, Жамбылской области - 2, Карагандинской области - 1, сообщается на портале coronavirus2020.kz.
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4277:
Нур-Султан – 754;
Алматы - 1392;
Шымкент - 216;
Акмолинская область - 101;
Актюбинская область - 168;
Алматинская область - 163;
Атырауская область - 223;
Восточно-Казахстанская область - 30;
Жамбылская область - 162;
Западно-Казахстанская область - 203;
Карагандинская область - 169;
Костанайская область - 53;
Кызылординская область - 218;
Мангистауская область - 88;
Павлодарская область - 152;
Северо-Казахстанская область - 30;
Туркестанская область - 155.
1279 человек выздоровели от заболевания, 29 скончались.
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