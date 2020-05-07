Число случаев COVID-19 в Казахстане выросло на 72, до 4277

Алматы. 6 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.25 6 мая в Казахстане зарегистрированы еще 72 случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

В городе Нур-Султане - 22, Алматы - 20, Мангистауской области - 3, Атырауской области - 14, Западно-Казахстанской области - 4, Кызылординской области - 1, Актюбинской области - 5, Жамбылской области - 2, Карагандинской области - 1, сообщается на портале coronavirus2020.kz.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4277:

Нур-Султан – 754;

Алматы - 1392;

Шымкент - 216;

Акмолинская область - 101;

Актюбинская область - 168;

Алматинская область - 163;

Атырауская область - 223;

Восточно-Казахстанская область - 30;

Жамбылская область - 162;

Западно-Казахстанская область - 203;

Карагандинская область - 169;

Костанайская область - 53;

Кызылординская область - 218;

Мангистауская область - 88;

Павлодарская область - 152;

Северо-Казахстанская область - 30;

Туркестанская область - 155.





1279 человек выздоровели от заболевания, 29 скончались.

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