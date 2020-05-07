Система Orphus

Число случаев COVID-19 в Казахстане выросло на 72, до 4277

06.05.2020, 09:42 7453
Число случаев COVID-19 в Казахстане выросло на 72, до 4277
Алматы. 6 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.25 6 мая в Казахстане зарегистрированы еще 72 случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
В городе Нур-Султане - 22, Алматы - 20, Мангистауской области - 3, Атырауской области - 14, Западно-Казахстанской области - 4, Кызылординской области - 1, Актюбинской области - 5, Жамбылской области - 2, Карагандинской области - 1, сообщается на портале coronavirus2020.kz.
 
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4277:
 
Нур-Султан – 754;
 
Алматы - 1392;
 
Шымкент - 216;
 
Акмолинская область - 101;
 
Актюбинская область - 168;
 
Алматинская область - 163;
 
Атырауская область - 223;
 
Восточно-Казахстанская область - 30;
 
Жамбылская область - 162;
 
Западно-Казахстанская область - 203;
 
Карагандинская область - 169;
 
Костанайская область - 53;
 
Кызылординская область - 218;
 
Мангистауская область - 88;
 
Павлодарская область - 152;
 
Северо-Казахстанская область - 30;
 
Туркестанская область - 155.

1279 человек выздоровели от заболевания, 29 скончались.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая