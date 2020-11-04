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Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 113 тыс.

03.11.2020 7264
Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 113 тыс.
Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 2 ноября 2020 года в Казахстане выявлены 113 309 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 449 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 19;
 
город Алматы - 25;
 
Акмолинская область - 28;
 
Актюбинская область - 5;
 
Алматинская область - 17;
 
Атырауская область - 7;
 
Восточно-Казахстанская область - 226;
 
Жамбылская область - 4;
 
Западно-Казахстанская область - 13;
 
Карагандинская область - 16;
 
Костанайская область - 15;
 
Павлодарская область - 40;
 
Северо-Казахстанская область - 34.
 
Всего в стране выявлены 113 309 заболевших.
 

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