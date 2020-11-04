Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 113 тыс.

Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 2 ноября 2020 года в Казахстане выявлены 113 309 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 449 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 19;

город Алматы - 25;

Акмолинская область - 28;

Актюбинская область - 5;

Алматинская область - 17;

Атырауская область - 7;

Восточно-Казахстанская область - 226;

Жамбылская область - 4;

Западно-Казахстанская область - 13;

Карагандинская область - 16;

Костанайская область - 15;

Павлодарская область - 40;

Северо-Казахстанская область - 34.

Всего в стране выявлены 113 309 заболевших.

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