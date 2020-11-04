Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 113 тыс.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 449 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 19;
город Алматы - 25;
Акмолинская область - 28;
Актюбинская область - 5;
Алматинская область - 17;
Атырауская область - 7;
Восточно-Казахстанская область - 226;
Жамбылская область - 4;
Западно-Казахстанская область - 13;
Карагандинская область - 16;
Костанайская область - 15;
Павлодарская область - 40;
Северо-Казахстанская область - 34.
Всего в стране выявлены 113 309 заболевших.
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