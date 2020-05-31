Число случаев коронавируса в Казахстане увеличилось до 10 382

Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 29 мая 2020 года в Казахстане зарегистрировано 10 382 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 450 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 4,5%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 89 (4,8%),
город Шымкент - 51 (6,7%),
Атырауская область - 44 (4,5%),
Карагандинская область - 41 (5,2%),
город Алматы - 37 (1,5%),
Западно-Казахстанская область - 36 (6,6%),
Актюбинская область - 34 (11,2%),
Костанайская область - 29 (21,3%),
Алматинская область - 23 (7,1%),
Восточно-Казахстанская область - 17 (17,5%),
Кызылординская область - 16 (4,8%),
Туркестанская область - 10 (2,8%),
Павлодарская область - 8 (4,1%),
Мангистауская область - 7 (3,2%),
Жамбылская область - 5 (1,4%),
Северо-Казахстанская область - 3 (5,9%).
Всего в стране выявлено 10 382 заболевших, 5057 человек выздоровели, 37 скончались.
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