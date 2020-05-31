Система Orphus

Число случаев коронавируса в Казахстане увеличилось до 10 382

30.05.2020, 09:46 6724
Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 29 мая 2020 года в Казахстане зарегистрировано 10 382 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 450 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 4,5%.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 89 (4,8%),
 
город Шымкент - 51 (6,7%),
 
Атырауская область - 44 (4,5%),
 
Карагандинская область - 41 (5,2%),
 
город Алматы - 37 (1,5%),
 
Западно-Казахстанская область - 36 (6,6%),
 
Актюбинская область - 34 (11,2%),
 
Костанайская область - 29 (21,3%),
 
Алматинская область - 23 (7,1%),
 
Восточно-Казахстанская область - 17 (17,5%),
 
Кызылординская область - 16 (4,8%),
 
Туркестанская область - 10 (2,8%),
 
Павлодарская область - 8 (4,1%),
 
Мангистауская область - 7 (3,2%),
 
Жамбылская область - 5 (1,4%),
 
Северо-Казахстанская область - 3 (5,9%).
 
Всего в стране выявлено 10 382 заболевших, 5057 человек выздоровели, 37 скончались.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая