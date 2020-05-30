Система Orphus

Число случаев коронавируса в Казахстане увеличилось до 9932

29.05.2020, 08:33 10234
Число случаев коронавируса в Казахстане увеличилось до 9932
Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 28 мая в Казахстане выявлено 356 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 356 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 3,7%.
 
В разрезе регионов:
 
город Алматы - 84 (3,5%);
 
Западно-Казахстанская область - 51 (10,3%);
 
город Нур-Султан - 48 (2,6%);
 
Мангистауская область - 40 (22,6%);
 
Карагандинская область - 34 (4,5%);
 
город Шымкент - 32 (4,4%);
 
Восточно-Казахстанская область - 23 (31,1%);
 
Атырауская область - 21 (2,2%);
 
Алматинская область - 7 (2,2%);
 
Кызылординская область - 6 (1,9%);
 
Павлодарская область - 5 (2,6%);
 
Жамбылская область - 3 (0,8%);
 
Акмолинская область - 2 (1,3%).
 
Всего в стране выявлено 9932 заболевших, 4900 человек выздоровели, 37 скончались.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая