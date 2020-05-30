Число случаев коронавируса в Казахстане увеличилось до 9932

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 356 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 3,7%.
В разрезе регионов:
город Алматы - 84 (3,5%);
Западно-Казахстанская область - 51 (10,3%);
город Нур-Султан - 48 (2,6%);
Мангистауская область - 40 (22,6%);
Карагандинская область - 34 (4,5%);
город Шымкент - 32 (4,4%);
Восточно-Казахстанская область - 23 (31,1%);
Атырауская область - 21 (2,2%);
Алматинская область - 7 (2,2%);
Кызылординская область - 6 (1,9%);
Павлодарская область - 5 (2,6%);
Жамбылская область - 3 (0,8%);
Акмолинская область - 2 (1,3%).
Всего в стране выявлено 9932 заболевших, 4900 человек выздоровели, 37 скончались.
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