Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 200 млн

НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - По информации университета Джонса Хопкинса, в мире из-за COVID-19 скончались 4,2 млн человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мире с начала пандемии коронавируса выявили более 200 млн случаев заболевания COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

При этом на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщается пока о 199 466 211 выявленных случаях, пишет РБК

Согласно информации, страной с самым большим числом известных случаев заражения остаются США - 35,3 млн. За ними идут Индия (31,7 млн), Бразилия (20 млн) и Россия (6,3 млн, по данным оперативного штаба на 4 августа). Замыкает первую пятерку Франция с 6,2 млн случаев заболевания.

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