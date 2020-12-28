Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 80 млн

Нур-Султан. 27 декабря. Kazakhstan Today - Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 80 млн, передает Kazakhstan Today

По данным университета Джонса Хопкинса, которые обновляются на сайте в реальном времени, в мире зарегистрировано 80 720 289 случаев COVID-19. Из них более 56,9 млн человек выздоровели, более 1,7 млн скончались.





Из 80,7 млн случаев COVID-19 на США приходятся 18,8 млн. На втором месте по числу заражений стоит Индия (10,2 млн), на третьем - Бразилия (7,45 млн).





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства