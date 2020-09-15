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Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 29 млн

14.09.2020, 14:26 9316
Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 29 миллионов, передает Kazakhstan Today.
 
По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, на 10.13 московского времени, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 29 006 033, сообщает РИА Новости.
 
Скончались 924 105 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 19,6 миллиона заболевших.

Напомним, по состоянию на 23.59 13 сентября 2020 года в Казахстане зарегистрировано 106 855 случаев заболевания коронавирусом
 

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