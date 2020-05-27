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Число выявленных случаев COVID-19 в Казахстане достигло 8969

26.05.2020, 09:11 7372
Число выявленных случаев COVID-19 в Казахстане достигло 8969
Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - Число выявленных случаев COVID-19 в Казахстане достигло 8969, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 438 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболевания составил 5,1%.

В разрезе регионов:
 
В Алматы -75 (3,4%); 
 
Нур-Султане - 56 (3,4%); 
 
Шымкенте - 69 (11,3%); 
 
Жамбылской области - 51 (17,5%);
 
Карагандинской области - 67 (11,3%); 
 
ЗКО - 38 (9,2%); 
 
Туркестанской области - 17 (5,4%);
 
Алматинской области - 12 (4,2%);
 
Костанайской области - 5 (4,1%);
 
Атырауской области - 32 (3,6%);
 
Мангистауской области - 5 (3,0%);
 
Кызылординской области - 8 (2,4%);
 
Акмолинской области - 1 (0,7%);
 
Актюбинской области - 2 (0,7%).
 
По информации Министерства здравоохранения РК, выздоровели еще 163 человека.
 
Всего в стране выявлено 8969 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 4515 человек. Летальных случаев - 35.

 

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