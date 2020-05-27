Число выявленных случаев COVID-19 в Казахстане достигло 8969

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 438 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболевания составил 5,1%.
В разрезе регионов:
В Алматы -75 (3,4%);
Нур-Султане - 56 (3,4%);
Шымкенте - 69 (11,3%);
Жамбылской области - 51 (17,5%);
Карагандинской области - 67 (11,3%);
ЗКО - 38 (9,2%);
Туркестанской области - 17 (5,4%);
Алматинской области - 12 (4,2%);
Костанайской области - 5 (4,1%);
Атырауской области - 32 (3,6%);
Мангистауской области - 5 (3,0%);
Кызылординской области - 8 (2,4%);
Акмолинской области - 1 (0,7%);
Актюбинской области - 2 (0,7%).
По информации Министерства здравоохранения РК, выздоровели еще 163 человека.
Всего в стране выявлено 8969 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 4515 человек. Летальных случаев - 35.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимам выправить ситуацию с ростом количества зараженных COVID-19.
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