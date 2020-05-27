Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - Число выявленных случаев COVID-19 в Казахстане достигло 8969, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 438 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболевания составил 5,1%.





В разрезе регионов:

В Алматы -75 (3,4%);

Нур-Султане - 56 (3,4%);

Шымкенте - 69 (11,3%);

Жамбылской области - 51 (17,5%);

Карагандинской области - 67 (11,3%);

ЗКО - 38 (9,2%);

Туркестанской области - 17 (5,4%);

Алматинской области - 12 (4,2%);

Костанайской области - 5 (4,1%);

Атырауской области - 32 (3,6%);

Мангистауской области - 5 (3,0%);

Кызылординской области - 8 (2,4%);

Акмолинской области - 1 (0,7%);

Актюбинской области - 2 (0,7%).

По информации Министерства здравоохранения РК, выздоровели еще 163 человека.

Всего в стране выявлено 8969 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 4515 человек. Летальных случаев - 35.





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