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Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Казахстане выросло до 9576

28.05.2020, 09:10 7210
Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Казахстане выросло до 9576
Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Казахстане выросло до 9576, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 272 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости составил 2,9%.

В разрезе регионов:
 
Алматы - 25 (1,1 %);
 
Нур-Султан - 56 (3,2%);
 
Шымкент - 17 (2,4%);
 
Актюбинская область - 22 (7,8%);
 
Карагандинская область - 49 (7,0%);
 
Кызылординская область - 20 (6,6%);
 
Туркестанская область - 17 (5,1%);
 
Алматинская область - 14 (4,6%);
 
ЗКО - 21 (4,4%);
 
Северо-Казахстанская область - 2 (4,1%);
 
Костанайская область - 5 (3,8%);
 
Атырауская область - 15 (1,6%);
 
Акмолинская область - 2 (1,4%);
 
ВКО - 1 (1,4%);
 
Жамбылская область - 4 (1,1%);
 
Мангистауская область - 1 (0,6%);
 
Павлодарская область - 1 (0,5%);
 
Выписаны по выздоровлению 155 человек.
 
Всего в стране выявлено 9576 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 4768 человек. Летальных случаев - 37.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 5,78 млн случаев заражения КВИ, более 2,49 млн человек выздоровели, более 357 тыс. - скончались.
 

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