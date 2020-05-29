Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Казахстане выросло до 9576

По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 272 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости составил 2,9%.
В разрезе регионов:
Алматы - 25 (1,1 %);
Нур-Султан - 56 (3,2%);
Шымкент - 17 (2,4%);
Актюбинская область - 22 (7,8%);
Карагандинская область - 49 (7,0%);
Кызылординская область - 20 (6,6%);
Туркестанская область - 17 (5,1%);
Алматинская область - 14 (4,6%);
ЗКО - 21 (4,4%);
Северо-Казахстанская область - 2 (4,1%);
Костанайская область - 5 (3,8%);
Атырауская область - 15 (1,6%);
Акмолинская область - 2 (1,4%);
ВКО - 1 (1,4%);
Жамбылская область - 4 (1,1%);
Мангистауская область - 1 (0,6%);
Павлодарская область - 1 (0,5%);
Выписаны по выздоровлению 155 человек.
Всего в стране выявлено 9576 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 4768 человек. Летальных случаев - 37.
По последним данным, в мире зарегистрировано более 5,78 млн случаев заражения КВИ, более 2,49 млн человек выздоровели, более 357 тыс. - скончались.
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