Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 99

Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - Еще 13 человек излечились от COVID-19 в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

В Алматы от КВИ излечилось 12 человек, в Западно-Казахстанской области - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 99 человек, из них в Нур-Султане - 37, Алматы - 49, Шымкенте - 2, Актюбинской области - 1, Алматинской области - 1, Атырауской области - 2, Жамбылской области - 3, Западно-Казахстанской области - 1, Карагандинской области - 1, Павлодарской области - 1, Северо-Казахстанской области - 1", - сказано в сообщении оперативного штаба Госкомиссии.

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