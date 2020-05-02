Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане выросло до 920

Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане 920 человек излечились от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

По информации оперативного штаба Госкомиссии, еще 21 человек излечился от КВИ в Казахстане, из них в Нур-Султане - 5, Алматы - 12, Шымкенте - 1, Акмолинской области - 1, Кызылординской области - 1, Туркестанской области -1.

Итого выздоровевших в Казахстане 920 человек.

Кроме того, в штабе сообщили, что 2 пациента с COVID-19 переведены из реанимации в обычное отделение, из них в Нур-Султане - 1, в Карагандинской области - 1.

Всего по РК 52 пациента переведены из реанимации в профильное отделение.

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